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الحكومة اللبنانية ترفع السعر الرسمي للبنزين بنسبة 66%

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:45 ص
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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قررت الحكومة اللبنانية، صباح اليوم الأحد، رفع السعر الرسمي للبنزين بنسبة 66%، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

 

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

                            

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

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