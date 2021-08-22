موعد مباراة أتليتكو مدريد أمام إلتشي فى الدورى الإسباني

يستعد فريق أتليتكو مدريد لمواجهة إلتشي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الليجا فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة أتليتكو مدريد وإلتشي اليوم الأحد فى تمام السابعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان فريق اتليتكو مدريد حقق الفوز الجولة الأولي أمام فريق سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.





ويذكر أن ريال مدريد سيواجه فريق ليفانتي ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.