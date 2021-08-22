بريطانيا: روسيا والصين بحاجة إلى "نفوذ معتدل" على طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن على بريطانيا اللجوء إلى روسيا والصين لممارسة "نفوذ معتدل" على طالبان، على الرغم من عدم الثقة بين المملكة المتحدة وتلك الحكومات.





وصرح راب لصحيفة صنداي تلغراف: "سنضطر إلى جلب دول ذات تأثير معتدل مثل روسيا والصين، مهما كان ذلك غير مريح". فقد استولت حركة طالبان على السلطة في نهاية الأسبوع الماضي من حكومة تدعمها الولايات المتحدة، مما أدى إلى فرار الآلاف، ومن المحتمل أن يبشر بالعودة إلى الحكم الصارم والاستبدادي للمسلحين قبل عقدين.





كانت بريطانيا والصين في الآونة الأخيرة على خلاف حول قضايا مختلفة، بما في ذلك هونغ كونغ وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد مجموعة الأويغور العرقية في الصين. كما توقفت العلاقات بين لندن وموسكو منذ تسمم عام 2018 بغاز أعصاب طوره الاتحاد السوفيتي يعرف باسم نوفيتشوك للعميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال، وهو الخلد الذي خان مئات العملاء الروس إلى جهاز التجسس الأجنبي البريطاني MI6.وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا أكثر بعد أن طُلب من صحفي في بي بي سي يعمل في موسكو مغادرة البلاد.



