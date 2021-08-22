الموت يُفجع الفنانة جميلة عوض

أعلنت الفنانة جميلة عوض، منذ قليل عن وفاة جدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



حيث أعادت جميلة عوض نشر "استوري" أحد أصدقائها، والتي كتبت فيها:" إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض".



وفي سياق آخر، شاركت جميلة عوض في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



