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رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 للطلاب المتضررين لاعادة فحص أوراق إجابة الامتحانات.. وخطوات تقديم التظلم

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:57 ص
رابط تظلمات الثانوية العامة 2021
رابط تظلمات الثانوية العامة 2021
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رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 للطلاب المتضررين لاعادة فحص أوراق إجابة الامتحانات.. وخطوات تقديم التظلم


قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، والذي يمكنكم من خلاله التقديم على إعادة فحص أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة بشكل مجاني، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 للطلاب المتضررين لاعادة فحص أوراق إجابة الامتحانات.. وخطوات تقديم التظلم.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

- يمكن لجميع الطلاب المتضررين الدخول على الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــا).

- بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والبريد الموحد وكلمة مرور البريد، ثم الضغط على "تسجيل دخول".

ويجب عند تقديم التظلمات، مراعاة الإجراءات التالية:

- عدم سداد أية رسوم (التظلم مجاني).

- لا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منها.

- مدة التظلم أسبوع يبدأ من اليوم السبت 21 أغسطس الحالي، وحتى الخميـس 26 من الشهر ذاته.

- يتــم تحديد (المادة أو المواد) المُتظلم منها.

- لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.

- على الطالب متابعة الموقع بعد التسجيـل للإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه ييستمر قبول الطلبات لمدة 7 أيام، وسيتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

ويتضمن الفحص التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الاسئلة، فضلًا عن التأكد من الرصد الصحيح للدرجات والتأكد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًاعلى أن يكون مُوضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح، كما أن قبول طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام دون دفع أي رسوم للتيسير على الطلاب. 
وأشارت الوزارة إلى أنَّه سيتم إتاحة نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 ونواتج للتعلم مع بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر بدأه 9 أكتوبر 2021.


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