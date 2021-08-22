الطالع الفلكى الأحد 22/8/2021..ضَوْء البَدر!









*القمر بدرٌ مكْتَمِلْ فى الثانية ودقيقتان ظهراً، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثانية و42 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الرّابعة و27 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النَّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 16 مِسْرِى قبطى ، 22 آب رُومى ، 14 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (باحس إنى خايفة وأنا لوحدى معاه) -لوحدك؟ طب مَنْتِى لازم تِبْئِى لوحدك ،والا أؤلّكْ ، خُدِى ماما مَعَاكو.(ليلى طاهر من فيلم إعترافات إمرأة-1971)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الدّلو- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الدّلو فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الأسد ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الثانية و دقيقتان ظهراً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الدّلو ، ماذا يعنى هذا؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدرفى الدّلو يعنى طاقة فنيّة مُرتفعة خصوصاً لمُلحّنى المُوسيقى وخيال مُرتفع لكُتّاب السيناريو ومُخرجى السينما ، مُصمّمى الأزياء والديكور والمجوهرات ، بالإضافة لقدرة زوجة ماهرة مع وجود ضَوْء البَدر على فكّ مشاكل نفسيّة عميقة لزوجها بسهولة كنموذج نبيلة عبيد بفيلم درب الرهبة.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الدّلو- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الدّلو وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الأسد ، ماذا يعنى هذا؟





الدّلو بُرج الفنون ناقل الناس من الملل للسعادة يُعضّد الأنشطة الفنية ، كما أن البدر يكون واقعاً فى المنزلة القمرية الهندية المُسمّاة دانيشتا وترجمتها صاحب الثروة/المشهور ورمزها فى النجوم طبلة "مشهور يلتف حوله الناس" وتعنى أن الثروة أو الشهرة قمة الجبل الذى تتحمل المشاق من أجل الوصول إليه لايتم إلا باستماعك لإيقاع الحياة من حولك والتناغم معها وتكييف مهاراتك بمايتناغم مع الواقع وليس الأحلام لتصل للنجاح ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: إن تسبب أحد أفراد أسرتك فى خسارتك لبعض المال عن طريق نفقات لسلع تافهة لا لزوم لها فلا تنزعج، التشويش الذهنى وارد من وقتٍ لآخر.





برج الجوزاء: راجع روشتة الدواء من الصيدلى أكثر مرة ، لاتوقّع على مستند قبل قراءته أكثر من مائة مرّة ، أو تخلّ عن المُستند الملعون.





برج السّرطان: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.





برج العذراء: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ،بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز المُتعمّد.





برج الميزان: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكربموضوعيّة، إنتظرحتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكربهدوء.





برج القوس: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.





برج الجدى: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الدّلو: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ و ستبدو سخيفاً أمام نفسك والآخرين ، تذكر ذلك عند بدء عمل أو عاطفة جديدة.







