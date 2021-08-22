خطوات التقديم في كلية الشرطة 2021 من المنزل.. تعرف عليها

ننشر لكم في السطور التالية خطوات التقديم في كلية الشرطة 2021 من المنزل، حيث تستقبل أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادها عبر الإنترنت حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ومن الخطوات ما يلي:

1ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الانترنت.

2 ـ اختيار موقع أكاديمية الشرطة.

3 ـ إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

4 ـ تظهر للطالب بيانات "الاسم والمجموع، واسم المنطقة التعليمية".

5 ـ يظهر للطلاب 3 أيام، يختار منهم يوم لأداء الاختبار الأول.

ومن المؤكد أن طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، مسموح لهم التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الإنترنت، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

كما يسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 65%.