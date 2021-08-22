تبدأ السبت 4 سبتمر.. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

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جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 اسماء المواد ومواعيد الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية:





السبت 4 سبتمبر امتحان مادة اللغة العربية

الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية.

الثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء للشعبة العلمية علوم والتاريخ للشعبة الادبية.

الأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 9 سبتمبر الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات.

السبت 11 سبتمبر الكيمياء للعلمية والجغرافيا للأدبية.

الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم وعلم النفس والاجتماع للأدبية والتفاضل والتكامل للرياضيات

الاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا للعلمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.