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الترسانة يخوض وديتين استعدادًا للقسم الثاني

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم
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يخوض الفريق مبارتان وديتان أمام فريقا ضباء والعامرية الإماريتان استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

ومن المقرر أن تقام مبارة ضباء غداً الإثنين، وتقام مباراة العامرية عصر الثلاثاء بملعب الترسانة في ميت عقبة .

وخاض الترسانة مؤخراً مواجهات وديتان أمام لافيينا ومنتخب الأفارقة لتجهيز لاعبيه وإختبار عدد من اللاعبين الجدد .

و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد منهم محمود رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود .

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