الترسانة يخوض وديتين استعدادًا للقسم الثاني







يخوض الفريق مبارتان وديتان أمام فريقا ضباء والعامرية الإماريتان استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .



ومن المقرر أن تقام مبارة ضباء غداً الإثنين، وتقام مباراة العامرية عصر الثلاثاء بملعب الترسانة في ميت عقبة .



وخاض الترسانة مؤخراً مواجهات وديتان أمام لافيينا ومنتخب الأفارقة لتجهيز لاعبيه وإختبار عدد من اللاعبين الجدد .



و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد منهم محمود رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود .