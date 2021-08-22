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الترسانة يخوض وديتين استعدادًا للقسم الثاني
الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:18 ص
ميادة كرم
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يخوض الفريق مبارتان وديتان أمام فريقا ضباء والعامرية الإماريتان استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .
ومن المقرر أن تقام مبارة ضباء غداً الإثنين، وتقام مباراة العامرية عصر الثلاثاء بملعب الترسانة في ميت عقبة .
وخاض الترسانة مؤخراً مواجهات وديتان أمام لافيينا ومنتخب الأفارقة لتجهيز لاعبيه وإختبار عدد من اللاعبين الجدد .
و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد منهم محمود رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود .
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