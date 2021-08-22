تنسيق 2021.. ننشر أسعار المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن المنح الدراسية المجانية في العديد من الجامعات المصرية والدولية، ومن أبرزها الجامعات الاهلية، التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم فتح باب التقديم لمنح الجامعات الأهلية يوم الخميس الموافق 16 أغسطس.

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن المنح الدراسية المجانية في العديد من الجامعات المصرية والدولية، ومن أبرزها الجامعات الاهلية، التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم فتح باب التقديم لمنح الجامعات الأهلية يوم الخميس الموافق 16 أغسطس.

وتبدأ الجامعات الأهلية الأربعة في استقبال طلاب الثانوية العامة وهي" الجلالة والملك سلمان الدولية والعلمين والمنصورة الجديدة".

ويبحث الطلاب عن أسعار ومصروفات الجامعات الأهلية التي ننشرها لكم في السطور التالية:

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43.000

- مجال اللغات التطبيقية 43.000

- مجال الدراسات القانونية 45.000

- مجال العلوم الإدارية46.000

- مجال السياحة والضيافة 40.000

- مجال الإنتاج الإعلامى 50.000

- مجال الفنون 49.000

- مجال العلوم الهندسية 69.000

- مجال علوم وهندسة الحاسبات 69.000

- مجال العمارة 69.000

- مجال علوم وهندسة المنسوجات 58.000

- مجال الصناعات التكنولوجية 39.000

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48.000

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43.000

- مجال الزراعات الصحراوية 43.000

- مجال الطب 105.000

- مجال طب الاسنان 97.000

- مجال العلوم الصيدلية 85.000

- مجال العلاج الطبيعى 63.000

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39.000

- مجال علوم التمريض 31.000

شروط الحصول على المنح الدراسية في الجامعات الأهلية





- يسمح بالتقدم للحصول على منحة لخريجي الجامعات والمعاهد من المصريين في البرامج النمطية خلال السنوات الـ 3 الماضية.





- يسمح بالتقدم للالتحاق بالبرامج التي تعلنها الجامعات الاهلية فقط لخريجي الكليات المحددة لكل برنامج.





- يتم معادلة مقررات سبق دراستها منذ أقل من 7 سنوات إذا ثبت أنها مطابقة لمقررات مدرجة ضمن متطلبات التخصص الذي تقدم للتسجيل به، والحد الأقصى لحساب مقررات تم دراستها من قبل لا يتعدى 50% من متطلبات التخرج في البرنامج الملتحق به.





- المنح المقدمة تغطي المصروفات الدراسية للتسجيل في 72 ساعة معتمدة فقط من متطلبات التخرج، ويتعهد المتقدم بتسديد المصروفات الدراسية للمقررات التي عليه دراستها ولم يتم تغطيها بالمنحة المقدمة.





- يتعهد المتقدم بسداد ما صرف عليه من المنحة لو لم يتمكن من إنهاء متطلبات التخرج.





- لا يدخل في المجموع التراكمي لتخرج الطالب من الجامعات المصرية الاهلية سوى المقررات التي درسها بإحدى الجامعات المصرية الاهلية التس سيقبل بها.