آيتن عامر تناقش قضية سرقة الأطفال في حكاية "أنا قبلت"

تعاقدت الفنانة أيتن عامر علي حكاية " أنا قبلت" من الموسم الجديد لمسلسل " إلا أنا"تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام .





تدور أحداث القصة حول قضية سرقة الأطفال حديثي الولادة حيث صورت أمس مشهد ولادتها داخل ديكور مستشفى، وبعدها تم سرقة طفلها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.



يذكر أن حكاية "أنا قبلت" تدور في 5 حلقات،بطولة آيتن عامر، تيام مصطفى قمر، عابد عناني، محسن منصور، عزت زين، لبنى ونس، لاشينة لاشين.