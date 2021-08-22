هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، علي تراجع جماعي للمؤشرات، حيث هبط مؤشرها العام 0.28%، وانخفض السوق الأول 0.33%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" تراجعاً بنسبة 0.12% لكلٍ منهما.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 60.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1895 صفقة حققت سيولة بقيمة 14.2 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "استثمارات" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.26 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 3.87%، تلاه سهم "بيتك" بقيمة 2.87مليون دينار مُتراجعاً بنحو 0.62%.





وتصدر سهم "جياد" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 6%، بينما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 11.97%.



