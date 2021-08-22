شاهد.. مسلحو "طالبان" يحضرون نهائي دوري كرة قدم ويسلمون الكأس للفريق الفائز

حضر مسلحون من حركة "طالبان"، مباراة نهائي دوري كرة القدم في مدينة هرات بأفغانستان ثم قدموا كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة في إطار حملة لتحسين صورتها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وبحسب صحيفة "ماركا"، أقيمت المباراة يوم الجمعة بعد أربعة أيام من دخول "طالبان" إلى كابل وأن مئات المشجعين كانوا في الملعب الذي تم تجديده مؤخرا.

وأفادت الصحيفة، بأن المباراة كانت بين فريقي "أتاك إنريجي" و"هارت موني تشارجر"، وفاز فريق "أتاك" بنتيجة 1 - 0 عبر إحراز ضربة جزاء.

وكانت "ديلي ميل"، ذكرت أن "طالبان" تبذل قصارى جهدها لتصحيح صورتها منذ زحفها إلى العاصمة الأفغانية كابل في الأسبوع الماضي.