"المصري الدراسات": "حياة كريمة" تساهم في تغيير واقع 4500 قرية (فيديو)

ثمنت الدكتورة هبة زين العابدين، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إطلاق القيادة السياسية مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشيرة إلى أن القرى المصرية كانت تعاني من نقص كبير في الخدمات، واصفة الوضع بـ "المزري".





وقالت خلال لقائها عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، إن مبادرة "حياة كريمة" ستساهم في تغير واقع 4500 قرية في الريف، مضيفة أن القرى المصرية كانت تعاني من نقص كبير في توصيلات مياه الشرب، حيث كان يوجد 140 ألف أسرة مازالت تعتمد على الحنفية العمومية.



