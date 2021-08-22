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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لشخصين يهربان دقيق تموين مدعم

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)  تحت عنوان "فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية.. علنًا فى وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لآخرى.. سرقة فى وضح النهار" متضمنًا قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لأخرى.

بالفحص تبين أن الشخصان اللذان يظهران بالفيديو هما ( أحد الأشخاص "موكل من أصحاب 5 مخابز باستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية " – صاحب مخبز كائن بدائرة المركز ) وقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثانى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثاني وبحوزته (السيارة الخاصة به – 7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به)، وباستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على (10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن)، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بارتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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