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رابط الحصول على البريد الموحد لطلاب الثانوية للتظلم ضد نتيجة الامتحانات

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، علي إتاحة رابط لحصول طلاب الثانوية العامة على البريد الموحد وكلمة المرور المستخدمين في تقديم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يمكن للطالب الحصول على البريد الموحد وكلمة المرور من خلال
‏ https:office365.emis.gov.eg.
 
 
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها 
عدم ســداد أية رســـوم (التظلـــــم مجانــــي) ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلـــم أسبوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

 
وأوضحت الوزارة، أنه لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد انتهاء عمليــــــة التسجيــــــل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

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نتيجه الثانوية العامة تيجة الثانوية 2021 الثانويه العامة

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