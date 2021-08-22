عمر الشناوي : أتمنى تجسيد شخصية كمال الشناوي في عمل فني





وقال أنه بتمنى تجسيد شخصيته في عمل فني لأنه يعتبر قدوة ومثل أعلى بالنسبة له.





من أهم أعماله الدرامية :" زينب والعرش، وهند والدكتور نعمان وعيون الحب ، ودواعي أمنية، وقد حظى كمال الشناوى في حياته بالعديد من أوجه التقدير والجوائز.

يعد اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير كمال الشناوي، حيث توفي في مثل هذا اليوم 22 من أغسطس عن عمر ناهز 89عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان .وتحدث الفنان عمر الشناوي، حفيد الراحل في ذكرى رحيله في تصريحات صحفية قائلاً:" إنه يحب جميع أعماله الفنية وخاصة فترة أعماله مع الفنانة الراحلة شادية، لكن بعد أن أصبح شابًا أحب أفلامه بداية من فترة السبعينيات التي قدم فيها أفلاماً بعيدة عن شخصيته الحقيقة بداية من"الكرنك"، و"الإرهاب والكباب" و"الرجل الذي فقد ظله" وغيرهم من أعمال.