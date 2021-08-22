ضبط 3209 قضايا في مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:



الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات



قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط (3209) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



الإدارة العامة لشرطة الكهرباء



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11909) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم



أسفرت جهودها عن ضبط (142) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (101) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائى ومياه).





الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية



أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1339) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).



هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.







اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.