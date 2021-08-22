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التعليم تخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات تظلمات الثانوية العامة 2021

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطا ساخنا على رقم " 19368" للرد على استفسارات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها عدم سداد أية رسـوم "التظلـم مجاني" ولا توجـد قيود على عدد المـواد المتظلم منـها، ومدة التظلـم أسبوع يبدأ من السبت 21-08-2021 م وحتي الخميـس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد "المادة أو المواد" المتظـلم منهـا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

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