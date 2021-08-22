هكذا احتفل إدوارد بعيد السيدة العذراء



نشر إدوارد صورة للسيدة العذارء، وعلق عليها قائلاً:" كل سنه وإحنا طيبين".



يذكر أن آخر أعمال إدوارد الدرامية مسلسل " نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أمير كرارة،أحمد السقا،مي عمر،محمد جمعة،محمد مهران،أحلام الجريتلي،سلوى عثمان،محمد دياب،عماد زيادة، وعدد كبير من النجوم.

إحتفل الفنان إدوارد بمناسبة عيد السيدة العذراء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".