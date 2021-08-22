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هكذا احتفل إدوارد بعيد السيدة العذراء

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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إحتفل الفنان إدوارد بمناسبة عيد السيدة العذراء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر إدوارد صورة للسيدة العذارء، وعلق عليها قائلاً:" كل سنه وإحنا طيبين".

يذكر أن آخر أعمال إدوارد الدرامية مسلسل " نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أمير كرارة،أحمد السقا،مي عمر،محمد جمعة،محمد مهران،أحلام الجريتلي،سلوى عثمان،محمد دياب،عماد زيادة، وعدد كبير من النجوم. 

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