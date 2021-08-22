Advertisements
هكذا احتفل إدوارد بعيد السيدة العذراء
الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:24 ص
آيه عبد العزيز
Advertisements
إحتفل الفنان إدوارد بمناسبة عيد السيدة العذراء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر إدوارد صورة للسيدة العذارء، وعلق عليها قائلاً:" كل سنه وإحنا طيبين".
يذكر أن آخر أعمال إدوارد الدرامية مسلسل " نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أمير كرارة،أحمد السقا،مي عمر،محمد جمعة،محمد مهران،أحلام الجريتلي،سلوى عثمان،محمد دياب،عماد زيادة، وعدد كبير من النجوم.
Advertisements