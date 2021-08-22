"الداخلية" تواصل ضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها



مديرية أمن سوهاج

تمكنت من ضبط (سلاح نارى - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس– كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى– 3 هواتف محمول- سلاح أبيض- ميزان حساس) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أخميم.



مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بدائرة قسم ثان شرطة المنصورة.



مديرية أمن القليوبية

ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والحشيش- مبلغ مالى– دراجة نارية- هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وذلك حال تواجدهما بدائرتى "قسم شرطة الخصوص- مركز الخانكة".



مديرية أمن البحيرة

ضبط (كمية من مخدر الهيروين- ميزان- قطعتى سلاح أبيض- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.



جهود ملاحقة العناصر الإجرامية

ضبط (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.



بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-