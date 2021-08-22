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ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلًا من (شخصين "أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية" – مقيمان بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق يتمثل فى قيام الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم  (الثانى) وبمواجهته  أقر بنشاطه  الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقًا للفحص المستندى (20 مليون جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط شخصين النقد الأجنبى الاتجار غير المشروع

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