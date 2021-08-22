محافظ المنيا يوجه برفع الإشغالات وإغلاق مقهى مخالف بمركز أبوقرقاص



وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، بسرعة الاستجابة لشكوي أهالي شارعي الفاتح وفكري باشا، لتضررهم من تواجد أحد المقاهي الغير مرخصة، وملاهي للأطفال غير مرخصة، مع سرعة اتخاذ اللازم وكافة الإجراءات القانونية حيال الشكوى المقدمة.



وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة مكبرة، بشارع الفاتح وفكري باشا، وذلك لرفع الاشغالات وإزالة التعديات علي حرم الطريق، واجراء عملية الفحص والتفتيش على التراخيص الخاصة بالمنشات والمطاعم والمقاهي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رصد أي مخالفات.



من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن غلق المقهى الغير مرخص بشارع الفاتح، وإزالة الملاهي الخاصة بالأطفال بشارع فكري باشا، حيث أشاد المواطنين بسرعة الاستجابة من قبل الأجهزة التنفيذية للعمل على إزالة أسباب الشكوى.