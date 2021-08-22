Advertisements

نجم الأهلي يخضع لأختبار طبي لتحديد موقفه من مباراة الجونة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يخضع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اختبار طبي اليوم الأحد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر لتحديد حجم إصابته وموقفه من المشاركة فق التدريبات.

وكان حمدي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري البورسعيدي والتي أجبرته على مغادرتها بين شوطي اللقاء ليدفع موسيماني مدرب الفريق الأحمر بزميله أليو ديانج بديلًا له.

ويحسم الفحص الطبي موقف حمدي فتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمها بعد الاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ٤ نقاط عن غريمه الزمالك.

أخبار تهمك

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يومين

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من مدرب أتلتيك بيلباو بعد التعادل مع برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: الزمالك يريد استغلال كريم بامبو فى صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف للسيطرة على المنابر

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:02 ص

قرار عاجل من الأوقاف للسيطرة على المنابر

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

09:32 ص

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

09:15 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

11:30 ص

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements