نجم الأهلي يخضع لأختبار طبي لتحديد موقفه من مباراة الجونة

يخضع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اختبار طبي اليوم الأحد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر لتحديد حجم إصابته وموقفه من المشاركة فق التدريبات.





وكان حمدي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري البورسعيدي والتي أجبرته على مغادرتها بين شوطي اللقاء ليدفع موسيماني مدرب الفريق الأحمر بزميله أليو ديانج بديلًا له.





ويحسم الفحص الطبي موقف حمدي فتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمها بعد الاطمئنان على حالته.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ٤ نقاط عن غريمه الزمالك.