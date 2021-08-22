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محافظ كفر الشيخ يلتقي وزير الرياضة لمتابعة حادث أتوبيس نادي دسوق

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:35 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عمرو الشامي
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قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، عن إجراء اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب صباح اليوم، فور إخطاره بوقوع حادث بمركز شباب دسوق، ببطولة تصنيف كرة السرعة، وذلك لمتابعة حالات المصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى الجامعة بشبين الكوم، ومستشفى بركة السبع لتلقى العلاج.

وتواصل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ مع اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، وعلى الفور؛ توجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، فى طريقهما إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم، للاطمئنان على الحالات الـ ٤ الذين تم حجزهم بالمستشفى، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية، مكلفًا الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، حتى تماثلهم الشفاء.

كما توجهوا للاطمئنان على ٣ حالات قد تم تحويلهم لمستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، داعيًا الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة، علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

فيما التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، للتوجه للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، ومستشفى بركة السبع، للاطمئنان على المصابين.

وأكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر صرف 30 ألف جنيه لكل حالة، كما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه لكل حالة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة محافظ كفر الشيخ حادث أتوبيس نادي دسوق

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