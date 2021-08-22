لهذا السبب.. أحمد سعد يتصدر تريند"جوجل"



وأضاف أحمد سعد:" إحساس إن الناس كلها معاك وحابة فرحتك وفرحانين ليك. بجد بجد شكرا لكل الناس اللي هنتني، ويارب يباركلي في جوازتي، ويرزقنا يا رب بالذرية الصالحة، ويبارك لنا في كل حاجة بنعملها".





يذكر أن أحمد سعد قد احتفل بخطبته منذ عام على علياء بسيوني وذلك بعد انفصاله عن الفنانة سميه الخشاب تزامنا مع يوم عيد ميلاده 20 أغسطس





تصدر الفنان أحمد سعد تريند " جوجل" وذلك بسبب احتفاله أمس بعقد قرانه على علياء بسيوني في أحد الفنادق في حفل اقتصر على الأهالي والأصدقاء المقربين.وكان أحمد سعد قد وجه رسالة شكر لكل من هنأه بحفل زواجه في رسالة صوتية لبرنامج ET بالعربي، قائلاً:" أشكر كل الناس اللي باركتلي وفرحتلي، بصراحة إحساس جميل جداً جداً. باحسه لأول مرة".