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ضبط مصنع مخالف لإنتاج وتصنيع المخللات في الإسكندرية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (6٫500 طن مخللات داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية منتج نهائى معد للبيع - 2٫500 طن ملح "مستلزمات إنتاج" داخل أجولة مجهولة المصدر) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المخللات كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع المخللات الغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل المصنع، وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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