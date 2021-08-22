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عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعد مسئولو النادى الأهلى لتقديم عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة لضم مهاجم من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بالنادى الأهلي لـ "الفجر الرياضي" أن الجنوب أفريقي وافق على ضم شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاقتناع بمستوى اللاعب المميز طوال مشواره مع سيراميكا في بطولة الدوري العام.

ويرغب الجهاز الفني في ضم أكثر من عنصر بأمكانيات عاليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ لتدعيم صفوف الفريق في البطولات التي يشارك فيها سواء البطولات المحلية أو الإفريقية أو كأس العالم للأندية.

ويعتبر شادي حسين هو المرشح الأول لتدعيم الخط الهجومي للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ في المفاوضات الرسمية مع مسئولى سيراميكا كليوباترا عقب انتهاء بطولة الدوري المصري للموسم الجاري.

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