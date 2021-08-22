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نائب محافظ الدقهلية: الأهالي ينتظرون مشروعات "حياة كريمة" بشغف (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن "حياة كريمة" تعد المشروع الأكبر والأضخم في تاريخ المشروعات المصرية، بل أنه يعد الأكبر على مستوى العالم، حيث أنه يغطي أكثر من 50% من مساحة الدولة المصرية، ويعكس حرص الإدارة المصرية الحالية على ضرورة تغيير حياة الناس.

وأشار "الشيخ"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن أهالي الريف ينتظرون بشغف شديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، معلقا: "الناس مش مصدقة ما سيتم تنفيذه"، حيث يتم التواصل مع أهالي كل قرية لرصد احتياجاتهم والعمل على تنفيذها.

وأوضح أنه جاري العمل على تطوير قرى مركز شربين ضمن مبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 26 قرية، حيث يعد شربين من أكبر مراكز محافظة الدقهلية، منوها بأن المشروعات التي سيتن تنفيذها ستخدم أكثر من نصف مليون نسمة من قاطني هذا المركز.

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