موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفاً على فريق ليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد الموافق 22 من أغسطس الجاري على ملعب " سيوتات دي فالنسيا" ضمن منافسات الاسبوع الثاني من الدوري الإسباني.





وافتتح الفريق الملكي مشواره في مسابقة الدوري بفوز عريض برباعيه على ألافيس في المباراة التي شهدت تألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بتوقيعه على هدفين ليساهم بذلك في منح فريقه اول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.





على جانب آخر فقد ليفانتي نقطتين في بداية مشواره في الدوري بعد تعادله مع قادش بهدف لمثله خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون دي كارنازا".





وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم الماضي في وصافة الدوري خلف أتليتكو مدريد الذي حقق اللقب بعد صراع طويل امتد لآخر جولات الموسم.