32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، 32 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقابل 20 إصابة قبل يوم.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن أربع إصابات من الإصابات الجديدة محلية، دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، نزولا من 20 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وحاليًا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94631 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.