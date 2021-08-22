موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على حساب جنوى، بالأمس بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي.





وقد سجل ميلان سكرينيار هدف إنتر الأول في المباراة، وعزز تشان هاوجلو النتيجة بالهدف الثاني، قبل أن يحرز ارتورو فيدال الهدف الثالث، وأختتم الوافد الجديد ايدين دجيكو النتيجة بالهدف الرابع.





وسبلتقي فريق إنتر ميلان، مع نظيره هيلاس فيرونا، يوم 27 أغسطس المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من الكالتشيو، والذي توج به الانتر في الموسم الماضي.