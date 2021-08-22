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كهربا يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أصبح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من العودة للتشكيل الأساسي للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الجونة.

وشارك كهربا بديلًا في مباراة الأهلي الماضية أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت ٤-٢ لصالح الفريق الأحمر حيث سجل رابع أهداف فريقه.

وبات كهربا الأقرب لتعويض غياب طاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلي أمام الجونة حيث يغيب الأخير عن اللقاء بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ٤ نقاط عن غريمه الزمالك.

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