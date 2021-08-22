قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

أصدرت الاذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، قرارا عاجلًا، بتخفيض سرعات القطارات على الخطين الأول «المرج- حلوان»، والثاني «شبرا الخيمة- المنيب» على مدار اليوم الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وأكدت، أنه تأشر من هندسة السكة وقسم التشغيل والصيانة بالشركة خفض سرعات القطارات من 80كم ساعة إلى 60 كم ساعة، نظرًا لارتفاع درجات حرارة وتفاديا لحدوث أي أعطال بالشبكة الكهربائية المغذية لعمل القطارات.





في سياق متصل، كشف أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن اتخاذ الشركة جميع إجراءاتها للحد من الذروة التي تحدث خلال أيام السبت والأحد، بداية أيام الأسبوع، المرتبط بتوجه الموظفين إلى أعمالهم بعد العطلة الأسبوعية.