Advertisements

انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بمركز قوص في قنا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن قنا، من انتشال جثة طفل غرق في ترعة بقرية المفرجية بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.
وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري بإشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، يفيد انتشال جثة إياد أشرف، 10 أعوام، غرق في ترعة بقرية المفرجية بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.
ونقلت الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

ريال مدريد المستفيد الأكبر.. تفاصيل عقد أوديجارد مع آرسنال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ ساعة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدم المنتخب بقرار صارم

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من الأوقاف للسيطرة على المنابر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ ساعة و نصف

السولية يضع شرطا لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ ساعتين

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب أتلتيك بيلباو بعد التعادل مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتوتنهام

منذ ساعة و 16 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الاسباني

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

12:39 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

11:30 ص

ريال مدريد المستفيد الأكبر.. تفاصيل عقد أوديجارد مع آرسنال

12:37 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

09:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements