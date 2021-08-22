انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بمركز قوص في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن قنا، من انتشال جثة طفل غرق في ترعة بقرية المفرجية بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري بإشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، يفيد انتشال جثة إياد أشرف، 10 أعوام، غرق في ترعة بقرية المفرجية بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

ونقلت الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

