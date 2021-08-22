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"عاوز طفل يا رب".. زائر لدير العذراء مريم بدرنكة يحمل لافتة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان ناجى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الزائرين في دير العذراء مريم بدرنكة بأسيوط يحمل لافتة
"عاوز طفل يارب".

وقد شهد دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط احتفال كبير بالليلة الختامية لصوم العذراء مريم حيث يحتفل اليوم بعيدها.

يشار إلى أن الأقباط يحتفلون بليلة ختام الصوم بموكب وزفة أيقونة السيدة العذراء من أعلى جبل درنكة وسط تماجيد وزغاريد السيدات وتهاليل الحشود.


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لافتة عاوز طفل يارب زائر درنكة العذراء مريم أسيوط

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