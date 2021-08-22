وزيرة الصحة: تخصيص مركز لتطعيم الطلاب المسافرين بمدينة نصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير مركز لتطعيم المسافرين من الطلاب أو البعثات العلمية بغرض السفر للتعلم، لمدينة نصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع وزير الصحة الجيبوتي، منذ قليل، للإعلان عن سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتناول المؤتمر أهم الموضوعات المشتركة بين البلدين في مجال الصحة العامة، والتصدي لجائحة فيروس كورونا العالمية.