حبس قاتل زوجته بكفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، حبس المتهم "أسامة.ر.د" 29 عام، قاتل زوجته بمصيف بلطيم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اعترافه بقتل زوجته بحجة أنها قالت لها أنه قد حملت من غيره في طفلها.



وقد أقدم المتهم علي قتل زوجته " أنغام. ع " 18 عام، وإخراج أحشاؤها من بطنها بعد اخبارها إياه أنها حامل من أحد غيره أثناء مشاجرة بينهما، فاستشاط غضبا من تلك الجملة فحاول خنقها ولكنها لم تمت وعلي الفور سارع بإحضار سكين وقام بضربها في بطنها وإخراج أحشاؤها أمام طفليهما وهما يصرخان ثم تركها غارقة في دماؤها وفر هاربا.



وظل الطفلان يصرخان بشدة حتي التفت إليهما الجيران وعندما ذهبوا لتفقد الوضع وجدوا الأم غارقة في دماؤها والطفلين بجانبها.



فيما قام الزوج بالذهاب إلي مقر إقامتهما الاصلي في قرية الشخلوبة بمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ وقام بتسليم نفسه للشرطه وابلاغهم هناك بما فعله بزوجته في المصيف وقتلها وتركها هناك.



وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من السعيد محمد السعيد عاطف، 37 عامًا، سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل بوحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.



انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، وقوة من المركز، ونقطة شرطة مصيف بلطيم، وتبين أن الجثة لـ أنغام.ع.ا.ا، 18 عامًا، وتقيم طرف زوجها بقرية الشخلوبة، في مركز سيدي سالم، فيما كشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولي بعرض البطن، وكذلك آثار خنق.