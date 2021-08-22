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جني الأرباح يهبط بالبورصة 1.20% في منتصف الجلسة
الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:43 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم الأحد ، ولازال جنى الارباح هو المؤثر على قياديات الرئيسي و التجارى الدولى ،و تراجع معها الرئيسي ب 1.12% عند 10687 نقطة بمبيعات للمؤسسات المحلية و الأجنبية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبوصرة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 12974 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4168 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3869 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3603 نقطة.
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