جني الأرباح يهبط بالبورصة 1.20% في منتصف الجلسة









تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم الأحد ، ولازال جنى الارباح هو المؤثر على قياديات الرئيسي و التجارى الدولى ،و تراجع معها الرئيسي ب 1.12% عند 10687 نقطة بمبيعات للمؤسسات المحلية و الأجنبية.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبوصرة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 12974 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4168 نقطة.