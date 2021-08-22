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تسجيل أول إصابتين بكورونا في أرخبيل بالاو بالمحيط الهادئ

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجل أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ، أول إصابتين بفيروس كورونا وخسر مكانته النادرة كدولة خالية من الفيروس.

 

وكانت وزارة الصحة في بالاو، قالت في بيان لها بعد أن تخلت عن فرض إغلاق عام: "نطلب من الجميع التزام الهدوء".

 

وقد أكد الرئيس سورانجيل ويبس أن الجزيرة ما زالت "آمنة"، فيما تم تطعيم أكثر من ثمانين بالمئة من السكان البالغ عددهم 18 ألف نسمة بشكل كامل.

 

وأضاف البيان: "من الممكن أن يصاب الشخص الذي حصل على لقاح كامل لكن الأمر سيكون مثل الإنفلونزا أو لن تظهر عليه أي أعراض".

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