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شريف مدكور يوجه رسالة لجمهوره: "كل واحد يلزم حدوده"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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شريف مدكور يوجه رسالة لجمهوره: كل واحد يلزم حدوده


وجة الإعلامي شريف مدكور رسالة منتقدي طريقته في تقديم لواجب العزاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". 


كتب شريف مدكور منشورًا قال فيه :"مش قادر أستوعب إن الناس بتدخل في الطريقة إلي بعزي بيها؟ إزاي وإزاي أكتب البقية في حياتك!".


تابع شريف قائلاً:"لا مينفعش لازم اكتب البقاء لله! يا اخوانا إرحمونا بقا وكل واحد يلزم حدودة ويخلية في نفسة مش معقول كدة".


و يعرض للإعلامي شريف مدكور حالياً برنامج "4 شارع شريف" على قناة الحياة ويعرض من السبت إلي الأربعاء الساعة الرابعة عصراً. 

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