شريف مدكور يوجه رسالة لجمهوره: "كل واحد يلزم حدوده"





وجة الإعلامي شريف مدكور رسالة منتقدي طريقته في تقديم لواجب العزاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".





كتب شريف مدكور منشورًا قال فيه :"مش قادر أستوعب إن الناس بتدخل في الطريقة إلي بعزي بيها؟ إزاي وإزاي أكتب البقية في حياتك!".





تابع شريف قائلاً:"لا مينفعش لازم اكتب البقاء لله! يا اخوانا إرحمونا بقا وكل واحد يلزم حدودة ويخلية في نفسة مش معقول كدة".





و يعرض للإعلامي شريف مدكور حالياً برنامج "4 شارع شريف" على قناة الحياة ويعرض من السبت إلي الأربعاء الساعة الرابعة عصراً.