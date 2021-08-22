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محافظ القاهرة لـ«الشباب»: اتخذوا أبطال الأولمبياد «قدوة لكم»

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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كرَّم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات أوليمبية في طوكيو 2020 فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندي الفائز بفضية الخماسي الحديث وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزة بالبرونزية.
وأشاد محافظ القاهرة بانجازهم ووجه التحية لهم على مجهودهم الكبير طوال البطولة والنتائج المتميزة التي قاموا بتحقيقها.

وأكد محافظ القاهرة، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم أبطال مصر وإطلاق اسم فريال اشرف على واحد من أهم محاور القاهرة هو ابلغ رسالة على دعمه للأبطال والمتفوقين وتقديرًا لكل من يرفع اسم مصر عاليًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن التاريخ سيظل يسجل أسمائهم بحروف من نور متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات وأن يكونوا سفراء لمصر في كافة المحافل الدولية.

كما أثنى محافظ القاهرة على المدربين والإداريين والذين كان لرعايتهم أكبر الأثر لتحقيق هذه البطولات.
ووجه تحية خاصة لأسر الأبطال الذين قاموا بتوفير المناخ المناسب لهم مما جعل تلك الأسر تحصد الآن نتاج هذا الجهد.
ودعا محافظ القاهرة شباب وفتيات مصر لاتخاذ هؤلاء الأبطال قدوة لهم فى العزيمة والاصرار لتحقيق النجاح.
ومنح محافظ القاهرة الأبطال الثلاثة درع المحافظة كما منح هانى السيد قشطة مدرب البطلة فريال أشرف، ومحمد عبد الرجال جودة مدرب البطلة جيانا فاروق، ود. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الذي ينتمى إليه البطل أحمد الجندى شهادات تقدير وعملات تذكارية تقديرًا للجهد الكبير الذي بذلوه مع أبطال مصر.
شهد التكريم نائبي المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وأسر الأبطال الثلاثة، واللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة والمشرف العام على البعثة المصرية بطوكيو، ومحمد الضهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، واللواء رضا الجندي مشرف الكاراتيه بالاتحاد الرياضي للقوات المسلحة، والعميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكاراتيه، وحسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه، خالد عصفور المدير الفني لنادي الشمس، ووليد عبد الرحمن الملاح رئيس مجلس إدارة الروابط الرياضية، وأحمد عبد العال المدير الفني للمؤسسة العسكرية.

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