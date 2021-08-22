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عالم أوبئة: عدم اعتماد دول أنواع معينة من اللقاحات "سياسي" (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أي لقاح ضد فيروس كورونا تم تسجيله في منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية فهو لقاح آمن وفعال.

وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن عدم اعتماد أنواع معينة من اللقاحات في دول ما تعد أمور سياسية لوجيستية أكثر منها علمية، لافتا إلى أن حصول شخص على نوعين من اللقاح لا يؤثر عليه صحيا ولكنه أضاع فرصة حصول غيره على نوع من اللقاح.

ونوه بأن ظهور متحور دلتا سببه قلة العدالة في توزيع اللقاحات، لافتا إلى أنه منح الدول المتقدمة جرعة ثالثة لمواطنيها سيؤثر بشدة على إنتاج اللقاحات وحصول الدول الأخرى على حصتها في اللقاحات.

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