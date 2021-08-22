ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "بنات صابرة"؟









وتابعت قائلة:" أن الفتاة التي لا تملك حق القرار، ده تعدي على طفولتها، وارى أنها قضية مهمه، وادفع في الفيلم عن كل البنات الذي يتعرضوا لهذه المشكلات".



وفي سياق آخر شاركت الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "زي القمر" الذي تم عرضه في شهر مارس الماضي، وشاركها في البطولة أحمد وفيق، نهال عنبر، مؤمن نور، وآخرون إخراج حسام علي.

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل فيلمها الجديد "بنات صابرة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا، والذي يناقش قضية زواج القاصرات.وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية لها أنها لم تبدأ تصوير الفيلم حتى الآن، مُشيرة إلى أن قضية زواج القاصرات موضوع مهم ومنتشر في بعض المحافظات، وسواء الختان أو الزواج في سن صغير.