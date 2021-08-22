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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي اليوم الأحد في الدوري الإسباني

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد أتليتكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني لمواجهة نادي إلتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 22 من أغسطس الجاري على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان أتليتكو مدريد قد افتتح مشواره في الموسم الجديد بالفوز على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شهد تألق الأرجنتيني أنخيل كوريا مهاجم الفريق، بتوقيعه على أهداف المباراة ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في الموسم الكروي الجديد.

على الجانب الآخر خيم التعادل السلبي على أولى لقاءات إلتشي، حينما التقى مع اتليتك بلباو على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد قد حقق لقب الدوري الاسباني الموسم الماضي بعد صراع طويل مع ريال مدريد الذي حل وصيفاً وبرشلونة الذي جاء ثالث الترتيب.

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