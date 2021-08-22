تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي لمواجهة فريق ليفانتي في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد الموافق 22 من أغسطس الجاري على ملعب " سيوتات دي فالنسيا".





وافتتح الفريق الملكي مشواره في مسابقة الدوري بفوز عريض برباعيه على ألافيس في المباراة التي شهدت تألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بتوقيعه على هدفين ليساهم بذلك في منح فريقه اول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.





على جانب آخر فقد ليفانتي نقطتين في بداية مشواره في الدوري بعد تعادله مع قادش بهدف لمثله خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون دي كارنازا".





وفي هذا السياق نستعرض لكم التشكيل المتوقع أن يلعب به كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خلال اللقاء المرتقب:





حراسة المرمى: الحارس تيبو كورتوا.





خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتو، ناتشو فيرنادينز، دافيد ألابا.





خط الوسط: كاسيميرو، إيسكو ، فيديريكو فالفيردي.





خط الهجوم : إيدين هازارد، كريم بنزيما، جاريث بيل.



