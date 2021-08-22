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إحالة ٢٣ طبيب وموظف بالوحدات الصحية لمركزي شبراخيت ورشيد للتحقيق

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:03 م
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
إسلام أمين
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نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، عددا من الحملات التفتيشية لمتابعة مدى الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية، أسفرت عن إحالة 23 موظفا للتحقيق.

حيث تم تحويل عدد ١٠ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية برج رشيد مابين طبيب وفني للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، كما تم تحويل عدد ١٣ من العاملين بالوحدات الصحية بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لذات السبب أيضا.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

الكلمات المفتاحية

شبراخيت رشيد التحقيق إحالة ٢٣ طبيب وموظف بالوحدات الصحية

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