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محافظ بني سويف يلتقي وكيل التعليم الجديد.. ويؤكد: تناغمنا ضرورة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:04 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، اليوم الأحد، عمرو شحاته السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد ببني سويف، وقدم له التهنئة لتوليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التعليم، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف.

وشّدد محافظ بني سويف، على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها، مشيرًا إلى أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة هو التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة فى كل القطاعات، وفى مقدمتها العملية التعليمية.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن العملية التعليمية تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الحالية وفق لرؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تعمل كل المؤسسات بروح الفريق الواحد وأن تتكامل فيما بينها من أجل المصلحة العامة والدفع بجهود التنمية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة بعض الآليات والخطوات العملية والإجرائية الخاصة ببعض الموضوعات والملفات الهامة، في القطاع، منها سير العمل في أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الدور الثاني للإعدادية، وامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وتمديد فترة التحويل بين المدارس، وتوزيع ذوي الإعاقات الحاصلين على الشهادة الإعدداية على المدارس الفنية، بالإضافة إلى التأكيد على عمل استعدادات مبكرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جانبه أعرب "شحاته" عن امتنانه وشكره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لتهنئته بمنصبه الجديد والعمل داخل منظومة الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التربية والتعليم بالمحافظة.

وشغل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد في بني سويف، عدة مناصب بينها مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة قنا، ثم وكيلا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بسوهاج ومديرا عاما بالوسائل التعليمية التابعة للوزارة.

الكلمات المفتاحية

وكيل التعليم الجديد محاف بني سويف عمرو شحاتة

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