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الأهلي يصدم المنتخب بقرار صارم

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يرفض إرسال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للانضمام إلى منتخب مصر الوطني، استعدادًا لبطولة كأس العرب.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العرب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال شهر ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن الأهلي لن يرسل أي لاعب لمنتخب مصر للمشاركة في البطولة العربية، خاصة لو تعارض موعدها مع كأس العالم للأندية.

وتابع: "الأهلي قراره واضح ولن يتراجع عنه، خاصةً أن الفريق يريد التركيز في كأس العالم للأندية، وتحقيق إنجاز جديد، بعد تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة، ويسعى لتحقيق نتيجة أفضل".

واختتم: "فيفا يدرس تأجيل مباريات كأس العالم للأندية، خاصةً أنه لم يكشف عن موعدها حتى الآن، بينما تقام كأس العرب تحت رعايته، وبالتالي قد يؤجل مونديال الأندية لوقت لاحق حتى لا يتعارض موعد البطولتين".

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