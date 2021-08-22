محافظ المنيا يتابع جاهزية مستشفى الحميات والصدر لمواجهة موجة كورونا الرابعة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من المراكز الطبية والمستشفيات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل بمراكز تلقي اللقاح وخاصة المخصصة للمسافرين والاطمئنان على الحالة العامة داخل المستشفيات من توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتانكات الاكسجين، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا.

شملت جولة المحافظ، تفقد المركز الطبي الشرقي المخصص لتلقي لقاح كورونا للمسافرين بمدينة المنيا، وهو ضمن 6 مراكز مخصصة للمسافرين بالمحافظة، حيث تابع المحافظ، خلال جولته خط سير المواطنين متلقى اللقاح بدءا من الاستعلام ومرورا بالتسجيل والفحص الصحي وحتى تلقى اللقاح.

وناشد المحافظ جميع المواطنين من المسافرين بضرورة الالتزام بتلقي اللقاح في المركز التابع لهم بحسب محل الإقامة، أوالاقرب لهم، وهم 6 مراكز " مكتب صحة أول -مخصص لأبناء مركزي مغاغة والعدوة، وحدة شوشة- مركزي سمالوط ومطاي، المركز الطبي الشرقي- مدينة المنيا، مكتب صحة ثالث -مركزي ملوي وديرمواس، مركز طبي ابيوها لابوقرقاص- مستشفي الرمد بمركز بنى مزار".

كما شملت الجولة المرور على مستشفى حميات المنيا، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفي، وتفقد عددا من الأقسام بالمستشفي وتانكات الاكسجين، وتابع الجاهزية وحسن الاستعداد لمواجهة اية زيادات في أعداد إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة، والتقي خلال الجولة بعدد من المرضي،حيث وجه وكيل وزارة الصحة بفتح تحقيق في احدى الشكاوي المقدمة من احد المترددين على المستشفى، لافتًا إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية من خلال المتابعة الدورية.



كما تفقد محافظ المنيا، خلال جولته أعمال التطوير بمستشفى الصدر، وتابع الخدمات الصحية المقدمة بجميع الأقسام، كما تفقد منظومة الأكسجين بالمستشفى واطمأن على توفر الكميات المناسبة لسد الاحتياجات وفقًا لخطة العمل بها، وشهد المحافظ أعمال التشغيل التجريبي لجهاز الاشعة المقطعية بالمستشفى، كما راجع مدى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل المستشفى، مؤكدا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.